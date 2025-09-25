Director de Companii
Dollar Shave Club
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Dollar Shave Club totalizează $138K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dollar Shave Club. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
Dollar Shave Club
Software Engineer
Los Angeles, CA
Total pe an
$138K
Nivel
L3
Salariu de bază
$138K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Dollar Shave Club?

$160K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Dollar Shave Club in United States ajunge la o compensație totală anuală de $180,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dollar Shave Club pentru rolul de Inginer Software in United States este $138,000.

Alte Resurse