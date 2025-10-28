Director de Companii
Continental
Continental Redactor Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Redactor Tehnic in Singapore la Continental variază de la SGD 58.1K la SGD 79.6K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Continental. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

SGD 63K - SGD 74.7K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 58.1KSGD 63KSGD 74.7KSGD 79.6K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Continental?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Redactor Tehnic la Continental in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 79,569. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Continental pentru rolul de Redactor Tehnic in Singapore este SGD 58,120.

Alte Resurse