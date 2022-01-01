Director de Companii
Henkel
Henkel Salarii

Salariul de la Henkel variază de la $14,250 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $129,350 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Henkel. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $107K
Analist de Afaceri
$62.7K
Inginer Chimist
$93K

Analist de Date
$119K
Data Scientist
$48.4K
Analist Financiar
$70.5K
Bancher de Investiții
$77.4K
Inginer de Materiale
$74.6K
Inginer Mecanic
$129K
Designer de Produs
$94.1K
Manager de Produs
$70.2K
Manager de Proiect
$102K
Vânzări
$14.2K
Capitalist de Risc
$68.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Henkel este Inginer Mecanic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $129,350. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Henkel este $76,005.

