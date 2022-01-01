Henkel Salarii

Salariul de la Henkel variază de la $14,250 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $129,350 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Henkel . Ultima actualizare: 9/14/2025