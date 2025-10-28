Director de Companii
Compensația pentru Arhitect de Soluții in India la Continental totalizează ₹2.61M pe year pentru Solution Architect. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Continental. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

₹2.19M - ₹2.57M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Continental in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,731,936. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Continental pentru rolul de Arhitect de Soluții in India este ₹1,914,690.

Alte Resurse