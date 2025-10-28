Compensația pentru Arhitect de Soluții in India la Continental totalizează ₹2.61M pe year pentru Solution Architect. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Continental. Ultima actualizare: 10/28/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --