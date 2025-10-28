Director de Companii
Continental
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Tehnolog Informații (IT)

  • Toate salariile Tehnolog Informații (IT)

Continental Tehnolog Informații (IT) Salarii

Compensația totală medie pentru Tehnolog Informații (IT) la Continental variază de la RON 40.5K la RON 57.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Continental. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

RON 46.4K - RON 54.3K
Romania
Interval Comun
Interval Posibil
RON 40.5KRON 46.4KRON 54.3KRON 57.7K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Tehnolog Informații (IT) contribuțiis la Continental pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+RON 253K
Robinhood logo
+RON 388K
Stripe logo
+RON 87.3K
Datadog logo
+RON 153K
Verily logo
+RON 96K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Continental?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Tehnolog Informații (IT) oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la Continental ajunge la o compensație totală anuală de RON 57,730. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Continental pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este RON 40,460.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Continental

Companii Similare

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse