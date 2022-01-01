Director de Companii
ConocoPhillips
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

ConocoPhillips Salarii

Salariul de la ConocoPhillips variază de la $80,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $402,000 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ConocoPhillips. Ultima actualizare: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Inginer Software
Median $80K
Contabil
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analist de Afaceri
$88.8K
Dezvoltare Afaceri
$402K
Inginer Chimist
$121K
Data Scientist
$287K
Analist Financiar
$174K
Inginer Geolog
$275K
Inginer Mecanic
$279K
Manager de Produs
$127K
Manager Program Tehnic
$212K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ConocoPhillips este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $402,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ConocoPhillips este $150,499.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ConocoPhillips

Companii Similare

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse