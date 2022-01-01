Director de Companii
General Motors
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

General Motors Salarii

Salariul de la General Motors variază de la $44,446 în compensație totală pe an pentru un Consultant în Management la nivelul inferior până la $277,400 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la General Motors. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Inginer Software Mobil

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Sisteme

Cercetător Științific

Data Scientist
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Inginer Hardware
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Inginer Hardware Embedded

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inginer Mecanic
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Inginer Producție

Inginer CAE

Manager de Produs
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Designer de Produs
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Designer UX

Arhitect de Soluții
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arhitect Date

Arhitect Cloud

Arhitect Securitate Cloud

Analist de Afaceri
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Tehnolog Informațional (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Manager Inginerie Software
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Manager Program Tehnic
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Manager de Proiect
L6 $114K
L7 $143K
Manager de Program
L6 $128K
L7 $160K
Analist Financiar
L5 $98.9K
L6 $110K
Inginer de Control
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Recrutor
Median $200K
Dezvoltare Afaceri
Median $148K
Analist de Date
Median $123K
Contabil
Median $100K

Contabil Tehnic

Analist Securitate Cibernetică
Median $100K
Manager Data Science
Median $200K
Designer Grafic
Median $135K
Resurse Umane
Median $102K
Vânzări
Median $100K
Asistent Administrativ
$60.5K
Manager Operațiuni de Afaceri
$225K
Dezvoltare Corporativă
$86.2K
Servicii Clienți
$135K
Inginer Electrician
$137K
Juridic
$116K
Consultant în Management
$44.4K
Operațiuni Marketing
$89.6K
Inginer de Materiale
$213K
Inginer Optic
$198K
Cercetător UX
$149K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La General Motors, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at General Motors is Manager Inginerie Software at the L9 level with a yearly total compensation of $277,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at General Motors is $130,446.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru General Motors

Companii Similare

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse