Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

₹620K - ₹721K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹573K₹620K₹721K₹802K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la Comcast ajunge la o compensație totală anuală de ₹801,686. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Comcast pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este ₹572,633.

