CLEAR Salarii

Intervalul salarial CLEAR variază de la $6,651 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $418,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CLEAR. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Inginer de software backend

Manager de Inginerie Software
Median $418K
Designer de Produs
Median $188K

Manager de Produs
Median $250K
Manager de Program Tehnic
Median $200K
Manager de Operațiuni
$72.4K
Servicii pentru Clienți
$42K
Specialist în Științe de Date
$201K
Marketing
$121K
Recrutor
$191K
Vânzări
$6.7K
Analist de Securitate Cibernetică
$113K
Program de Vesting

20%

AN 1

30%

AN 2

50%

AN 3

Tip Acțiune
RSU

La CLEAR, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 30% se dobândește în 2nd-AN (30.00% anual)

  • 50% se dobândește în 3rd-AN (50.00% anual)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la CLEAR este Manager de Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $418,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CLEAR este $191,453.

Alte Resurse