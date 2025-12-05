Director de Companii
Cigna
Cigna Manager Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Știința Datelor in United States la Cigna variază de la $168K la $240K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cigna. Ultima actualizare: 12/5/2025

Compensația Totală Medie

$193K - $226K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$168K$193K$226K$240K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Cigna, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Știința Datelor la Cigna in United States ajunge la o compensație totală anuală de $239,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cigna pentru rolul de Manager Știința Datelor in United States este $168,100.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.