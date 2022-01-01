Directorul Companiilor
Aetna
Aetna Salarii

Intervalul salarial Aetna variază de la $25,425 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $258,703 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aetna. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informatică medicală

Inginer de Software
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Inginer de date

Actuar
Median $141K

Manager de Produs
Median $201K
Tehnolog IT
Median $102K
Contabil
$95.1K
Analist de Afaceri
$101K
Dezvoltare de Afaceri
$115K
Inginer Constructor
$58.8K
Analist de Date
$115K
Analist Financiar
$82.6K
Consultant în Management
$172K
Designer de Produs
$25.4K
Manager de Proiect
$98K
Vânzări
$101K
Manager de Inginerie Software
$199K
Arhitect de Soluții
$259K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Aetna is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,703. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aetna is $124,355.

