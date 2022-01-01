Aetna Salarii

Intervalul salarial Aetna variază de la $25,425 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $258,703 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aetna . Ultima actualizare: 8/15/2025