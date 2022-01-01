Chewy Salarii

Director de Companii
Salariul de la Chewy variază de la $41,392 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $557,200 pentru un Manager Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Chewy. Ultima actualizare: 11/18/2025

Inginer Software
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Business Intelligence

Cercetător Științific

Specialist în Știința Datelor
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Manager de Produs
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Manager Inginerie Software
Software Development Manager $304K
Director $519K
Designer de Produs
Median $170K

Designer UX

Analist Financiar
Median $140K
Manager de Program
Median $219K
Manager Program Tehnic
Median $260K
Analist de Afaceri
Median $170K
Marketing
Median $296K
Manager de Proiect
Median $202K
Analist de Date
Median $157K
Manager Operațiuni de Afaceri
Median $128K
Resurse Umane
Median $200K
Operațiuni Marketing
Median $61.3K
Tehnolog Informații (IT)
Median $230K
Operațiuni de Afaceri
$112K
Dezvoltare Afaceri
$487K
Servicii Clienți
$41.4K
Manager Știința Datelor
$557K
Manager Design Produs
$201K
Recrutor
Median $172K
Vânzări
$145K
Arhitect de Soluții
$251K

Arhitect Date

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Chewy, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Chewy este Manager Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $557,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Chewy este $204,651.

