Director de Companii
CEVA
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

CEVA Manager Inginerie Software Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CEVA. Ultima actualizare: 12/4/2025

Compensația Totală Medie

$275K - $314K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$243K$275K$314K$346K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 1 încă Manager Inginerie Software contribuții la CEVA pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la CEVA?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la CEVA in United States ajunge la o compensație totală anuală de $345,740. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CEVA pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $243,190.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CEVA

Companii Similare

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.