Compensația totală medie pentru Inginer Hardware in Israel la Ceragon Networks variază de la ₪299K la ₪436K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ceragon Networks. Ultima actualizare: 12/4/2025

Compensația Totală Medie

$102K - $117K
Israel
Interval Comun
Interval Posibil
$89K$102K$117K$130K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Hardware contribuțiis la Ceragon Networks pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Ceragon Networks?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Ceragon Networks in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪436,208. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ceragon Networks pentru rolul de Inginer Hardware in Israel este ₪299,431.

Alte Resurse

