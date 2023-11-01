Ceragon Networks Salarii

Intervalul salarial Ceragon Networks variază de la $54,380 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $115,407 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ceragon Networks . Ultima actualizare: 8/17/2025