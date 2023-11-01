Ceragon Networks Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Ceragon Networks variază de la $54,380 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $115,407 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ceragon Networks. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer Electrician
$108K
Inginer de Hardware
$109K
Manager de Proiect
$115K

Inginer de Software
$54.4K
Întrebări Frecvente

O cargo mais bem pago reportado na Ceragon Networks é Manager de Proiect at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $115,407. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ceragon Networks é $108,886.

