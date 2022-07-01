Directorul Companiilor
Capital Rx
Capital Rx Salarii

Intervalul salarial Capital Rx variază de la $122,640 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $150,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Capital Rx. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Inginer de Software
Median $150K

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
$131K
Designer de Produs
$123K

Manager de Produs
$136K
Vânzări
$146K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Capital Rx este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $150,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Capital Rx este $135,675.

