Pachetul median de compensație pentru Manager Program Tehnic in Vietnam la Bosch Global totalizează ₫618.58M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₫618.58M
Nivel
EG14
Salariu de bază
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Bonus
₫0
Ani în companie
10 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

₫4.16B

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager Program Tehnic at Bosch Global in Vietnam sits at a yearly total compensation of ₫1,281,292,013. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Manager Program Tehnic role in Vietnam is ₫312,053,520.

