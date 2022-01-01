Celonis Salarii

Salariul de la Celonis variază de la $42,346 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $205,800 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Celonis . Ultima actualizare: 9/10/2025