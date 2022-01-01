Director de Companii
Celonis
Celonis Salarii

Salariul de la Celonis variază de la $42,346 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $205,800 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Celonis. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $150K
Inginer de Vânzări
Median $170K

Analist de Afaceri
Median $42.3K
Consultant în Management
Median $200K
Manager Inginerie Software
Median $178K
Designer de Produs
Median $94.3K
Servicii Clienți
$181K
Succes Client
$201K
Manager Data Science
$89.5K
Data Scientist
$89.1K
Analist Financiar
$63.8K
Resurse Umane
$206K
Marketing
$88.6K
Operațiuni Marketing
$90.5K
Manager Parteneri
$131K
Manager de Program
$164K
Manager de Proiect
$159K
Vânzări
$115K
Arhitect de Soluții
$94.5K

Arhitect Date

Manager Program Tehnic
$201K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Celonis, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Celonis, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Celonis este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $205,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Celonis este $125,214.

