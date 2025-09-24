Director de Companii
Bosch Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

Bosch Global Data Scientist Salarii

Compensația pentru Data Scientist in India la Bosch Global totalizează ₹2.41M pe year pentru EG14. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹1.58M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.21M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Data Scientist oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Data Scientist bei Bosch Global in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,207,527. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bosch Global für die Position Data Scientist in India beträgt ₹1,818,815.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bosch Global

Companii Similare

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse