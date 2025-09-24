Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager Data Science in Germany la Bosch Global totalizează €112K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bosch Global. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Total pe an
€112K
Nivel
SL1
Salariu de bază
€112K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
12 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Bosch Global?

€142K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Data Science la Bosch Global in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €136,679. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bosch Global pentru rolul de Manager Data Science in Germany este €111,610.

