Director de Companii
BC Hydro
BC Hydro Salarii

Salariul de la BC Hydro variază de la $64,604 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $96,767 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BC Hydro. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Electrician
$89.1K
Resurse Umane
$65.5K
Inginer Mecanic
$64.6K

Manager de Proiect
$68.3K
Manager Program Tehnic
$96.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BC Hydro este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $96,767. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BC Hydro este $68,290.

