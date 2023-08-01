BC Hydro Salarii

Salariul de la BC Hydro variază de la $64,604 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $96,767 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BC Hydro . Ultima actualizare: 9/4/2025