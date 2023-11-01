Director de Companii
Barcelona Supercomputing Center
Barcelona Supercomputing Center Salarii

Salariul de la Barcelona Supercomputing Center variază de la $30,726 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $85,341 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Barcelona Supercomputing Center. Ultima actualizare: 11/17/2025

Inginer Software
Median $35.2K

Cercetător Științific

Cercetător AI

Inginer Hardware
Median $35.1K
Specialist în Știința Datelor
Median $30.7K

Manager Program Tehnic
$85.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Barcelona Supercomputing Center este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $85,341. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Barcelona Supercomputing Center este $35,117.

