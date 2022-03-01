Director de Companii
AVEVA
AVEVA Salarii

Salariul de la AVEVA variază de la $26,427 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $209,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AVEVA. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $209K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $111K

Marketing
Median $120K
Servicii Clienți
$147K
Data Scientist
$99.5K
Analist Financiar
$102K
Designer de Produs
$100K
Manager de Produs
$128K
Manager de Program
$67.2K
Manager de Proiect
$92.2K
Vânzări
$26.4K
Arhitect de Soluții
$113K
Manager Program Tehnic
$148K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la AVEVA este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $209,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AVEVA este $111,000.

