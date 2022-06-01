AuditBoard Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial AuditBoard variază de la $52,735 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $238,000 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AuditBoard. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
Median $195K

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $238K
Vânzări
Median $190K

Resurse Umane
$175K
Manager de Program
$100K
Manager de Proiect
$52.7K
Recrutor
$80.4K
Inginer de Vânzări
$194K
Manager de Inginerie Software
$213K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La AuditBoard, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AuditBoard este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $238,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AuditBoard este $190,000.

Alte Resurse