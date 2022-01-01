Glassdoor Salarii

Director de Companii
Salariul de la Glassdoor variază de la $11,551 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $342,705 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Glassdoor. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $192K
Manager Inginerie Software
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Data Scientist
Median $190K
Designer de Produs
Median $153K
Cercetător UX
Median $254K
Manager Operațiuni de Afaceri
$205K
Succes Client
$122K
Analist de Date
$129K
Manager Data Science
$250K
Operațiuni Marketing
$343K
Manager de Program
$279K
Manager de Proiect
$110K
Vânzări
$11.6K
Manager Program Tehnic
$139K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Glassdoor on Operațiuni Marketing at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $342,705. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Glassdoor ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $192,000.

