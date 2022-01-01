Glassdoor Salarii

Salariul de la Glassdoor variază de la $11,551 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $342,705 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Glassdoor . Ultima actualizare: 9/1/2025