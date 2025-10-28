Compensația pentru Inginer Software in United States la AppLovin variază de la $242K pe year pentru Software Engineer 2 la $574K pe year pentru Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $350K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AppLovin. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
100%
AN 1
La AppLovin, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:
100% se dobândește în 1st-AN (25.00% trimestrial)
