Compensația totală medie pentru Marketing in China la AppLovin variază de la CN¥397K la CN¥578K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AppLovin. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

CN¥455K - CN¥519K
China
Interval Comun
Interval Posibil
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La AppLovin, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (25.00% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la AppLovin in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥577,898. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AppLovin pentru rolul de Marketing in China este CN¥396,693.

