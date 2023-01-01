Directorul Companiilor
Anthropic Salarii

Intervalul salarial Anthropic variază de la $311,933 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $642,600 pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Anthropic. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Operațiuni de Afaceri
$643K
Tehnolog IT
$322K

Marketing
$312K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Anthropic, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Anthropic este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $642,600. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Anthropic este $525,821.

