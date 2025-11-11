Compensația pentru Inginer Software Backend in United States la Anthropic variază de la $640K pe year pentru Senior Software Engineer la $578K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $570K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Anthropic. Ultima actualizare: 11/11/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Anthropic, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)