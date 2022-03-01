Angi Salarii

Salariul de la Angi variază de la $49,750 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $280,812 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Angi . Ultima actualizare: 8/29/2025