Angi Salarii

Salariul de la Angi variază de la $49,750 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $280,812 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Angi. Ultima actualizare: 8/29/2025

$160K

Inginer Software
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $195K
Manager Inginerie Software
L3 $274K
L4 $281K

Data Scientist
Median $207K
Designer de Produs
Median $138K
Recrutor
Median $130K
Asistent Administrativ
$112K
Analist de Afaceri
$167K
Analist Financiar
$169K
Resurse Umane
$130K
Marketing
$78.6K
Vânzări
$49.8K
Cercetător UX
$184K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Angi, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Angi הוא Manager Inginerie Software at the L4 level עם תגמול כולל שנתי של $280,812. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Angi הוא $169,150.

Alte Resurse