Align Technology Salarii

Salariul de la Align Technology variază de la $8,645 în compensație totală pe an pentru un Designer Grafic la nivelul inferior până la $257,280 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Align Technology. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
L6 $147K
L7 $150K

Inginer Software Backend

Inginer Mecanic
Median $155K
Manager Inginerie Software
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Afaceri
Median $120K
Manager de Produs
Median $203K
Data Scientist
Median $143K
Inginer Biomedical
$79.6K
Analist de Date
$184K
Analist Financiar
$231K
Designer Grafic
$8.6K
Tehnolog Informațional (IT)
$257K
Juridic
$124K
Consultant în Management
$142K
Marketing
$61.2K
Manager de Proiect
$256K
Analist Securitate Cibernetică
$101K
Cercetător UX
$126K
Întrebări frecvente

