3Shape Salarii

Director de Companii
3Shape
Salariul de la 3Shape variază de la $73,469 în compensație totală pe an pentru un Afaceri Regulamentare la nivelul inferior până la $157,326 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 3Shape. Ultima actualizare: 11/15/2025

Inginer Software
Median $88.7K
Afaceri Regulamentare
$73.5K
Arhitect de Soluții
$157K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 3Shape este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $157,326. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3Shape este $88,734.

