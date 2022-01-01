Agora Salarii

Salariul de la Agora variază de la $59,013 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $160,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Agora . Ultima actualizare: 8/31/2025