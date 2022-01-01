Director de Companii
Agora
Agora Salarii

Salariul de la Agora variază de la $59,013 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $160,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior.

$160K

Inginer Software
Median $160K
Succes Client
$73.6K
Resurse Umane
$149K

Arhitect de Soluții
$59K
Întrebări frecvente

Alte Resurse