Directorul Companiilor
Calix
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Calix Salarii

Intervalul salarial Calix variază de la $75,891 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $271,460 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Calix. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $75.9K
Șef de Cabinet
$78.8K
Tehnolog IT
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de Produs
$186K
Manager de Produs
$122K
Inginer de Vânzări
$121K
Manager de Inginerie Software
$271K
Arhitect de Soluții
$176K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Calix is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calix is $149,138.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Calix

Companii Asoc

  • Ciena
  • Amdocs
  • Casa Systems
  • EXFO
  • Infosys
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse