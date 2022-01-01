Directorul Companiilor
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Salarii

Intervalul salarial Aerojet Rocketdyne variază de la $65,325 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $180,095 pentru Inginer de Hardware la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aerojet Rocketdyne. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Inginer Mecanic
Median $120K
Contabil
$109K
Inginer Aerospațial
$75.4K

Analist de Afaceri
$65.3K
Specialist în Științe de Date
$91.5K
Inginer de Hardware
$180K
Manager de Program
$104K
Manager de Proiect
$120K
Manager de Program Tehnic
$96.9K
Alte Resurse