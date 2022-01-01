Director de Companii
MessageBird
MessageBird Salarii

Salariul de la MessageBird variază de la $51,900 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $156,777 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MessageBird. Ultima actualizare: 11/27/2025

Inginer Software
Median $120K
Manager Inginerie Software
Median $152K
Resurse Umane
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Designer de Produs
$78.6K
Manager de Produs
$157K
Recrutor
$62.6K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La MessageBird, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la MessageBird este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $156,777. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MessageBird este $99,353.

Alte Resurse

