Director de Companii
3Pillar Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Proiect

  • Toate salariile Manager de Proiect

3Pillar Global Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Romania la 3Pillar Global variază de la RON 188K la RON 263K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3Pillar Global. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$46.2K - $55.9K
Romania
Interval Comun
Interval Posibil
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Proiect contribuțiis la 3Pillar Global pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la 3Pillar Global?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Proiect oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la 3Pillar Global in Romania ajunge la o compensație totală anuală de RON 263,232. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3Pillar Global pentru rolul de Manager de Proiect in Romania este RON 188,347.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru 3Pillar Global

Companii Similare

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.