Director de Companii
3Pillar Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

3Pillar Global Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la 3Pillar Global variază de la $140K la $196K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3Pillar Global. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$152K - $177K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$140K$152K$177K$196K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Designer de Produs contribuțiis la 3Pillar Global pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la 3Pillar Global?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la 3Pillar Global in United States ajunge la o compensație totală anuală de $196,350. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3Pillar Global pentru rolul de Designer de Produs in United States este $140,250.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru 3Pillar Global

Companii Similare

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.