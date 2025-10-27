Director de Companii
Compensația pentru Manager de Produs in India la 3M totalizează ₹8.16M pe year pentru T3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3M. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

₹1.72M - ₹2.01M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Program de Vesting

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Tip Acțiuni
RSU + Options

La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)

  • 0% se dobândește în 2nd-AN (0.00% anual)

  • 100% se dobândește în 3rd-AN (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU + Options

La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la 3M in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹8,160,140. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3M pentru rolul de Manager de Produs in India este ₹1,496,562.

