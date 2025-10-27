Compensația pentru Manager de Produs in India la 3M totalizează ₹8.16M pe year pentru T3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3M. Ultima actualizare: 10/27/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
AN 1
0%
AN 2
100 %
AN 3
La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)
0% se dobândește în 2nd-AN (0.00% anual)
100% se dobândește în 3rd-AN (100.00% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
