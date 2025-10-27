Director de Companii
3M
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
  Salarii
  Contabil

  Toate salariile Contabil

3M Contabil Salarii

Compensația totală medie pentru Contabil in Costa Rica la 3M variază de la CRC 10.83M la CRC 15.45M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3M. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Interval Comun
Interval Posibil
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Tip Acțiuni
RSU + Options

La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)

  • 0% se dobândește în 2nd-AN (0.00% anual)

  • 100% se dobândește în 3rd-AN (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU + Options

La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil la 3M in Costa Rica ajunge la o compensație totală anuală de CRC 15,449,197. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3M pentru rolul de Contabil in Costa Rica este CRC 10,827,642.

