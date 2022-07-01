Diretório de Empresas
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Salários

O salário da Voloridge Investment Management varia de $78,499 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $489,600 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Voloridge Investment Management. Última atualização: 10/17/2025

Engenheiro de Software
Median $200K
Analista de Dados
$78.5K
Gestor de Ciência de Dados
$490K

Cientista de Dados
$248K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Voloridge Investment Management é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $489,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Voloridge Investment Management é $224,176.

Outros Recursos