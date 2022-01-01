Diretório de Empresas
upGrad
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

upGrad Salários

O salário da upGrad varia de $11,000 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $53,752 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da upGrad. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gestor de Produto
Median $21.6K
Marketing
Median $27.3K
Engenheiro de Software
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Vendas
Median $11K
Cientista de Dados
Median $22.6K
Desenvolvimento de Negócios
$11.8K
Designer de Produto
$14.3K
Gestor de Programa
$45.5K
Gestor de Engenharia de Software
$49.8K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na upGrad é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $53,752. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na upGrad é $22,635.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para upGrad

Empresas Relacionadas

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos