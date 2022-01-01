Diretório de Empresas
Unacademy Salários

O salário da Unacademy varia de $7,437 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade inferior a $108,771 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Unacademy. Última atualização: 10/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $31.3K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $28.8K
Contabilista
$101K

Analista de Negócio
$29.9K
Desenvolvimento de Negócio
$7.4K
Analista de Dados
$30.1K
Cientista de Dados
$42.6K
Recursos Humanos
$63.9K
Marketing
$48.4K
Designer de Produto
$21.6K
Gestor de Programa
$26.2K
Vendas
Median $8.1K
Gestor de Engenharia de Software
Median $109K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Unacademy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Unacademy é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $108,771. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Unacademy é $30,102.

Outros Recursos