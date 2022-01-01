thredUP Salários

O salário da thredUP varia de $91,728 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $226,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da thredUP . Última atualização: 11/16/2025