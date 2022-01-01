Under Armour Salários

Diretório de Empresas
O salário da Under Armour varia de $32,401 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $284,415 para um Designer de Moda na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Under Armour. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $128K
Gestor de Produto
Median $96.8K
Gestor de Ciência de Dados
$240K

Cientista de Dados
Median $118K
Designer de Moda
$284K
Recursos Humanos
$172K
Tecnólogo de Informação (TI)
$165K
Marketing
$162K
Operações de Marketing
$86.2K
Engenheiro Mecânico
$123K
Recrutador
$107K
Vendas
$32.4K
Analista de Cibersegurança
$163K
Gestor de Engenharia de Software
$190K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Under Armour é Designer de Moda at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $284,415. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Under Armour é $144,903.

