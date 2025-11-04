Diretório de Empresas
ThoughtSpot
ThoughtSpot Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in India na ThoughtSpot varia de ₹2.29M a ₹3.2M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ThoughtSpot. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

₹2.46M - ₹2.9M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ThoughtSpot, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na ThoughtSpot in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,196,506. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ThoughtSpot para a função de Designer de Produto in India é ₹2,294,928.

