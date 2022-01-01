ThoughtSpot Salários

O salário da ThoughtSpot varia de $12,271 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $326,625 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ThoughtSpot . Última atualização: 11/16/2025