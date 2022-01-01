Diretório de Empresas
Tenneco
Tenneco Salários

A faixa salarial da Tenneco varia de $48,079 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $198,254 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tenneco. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Analista de Negócios
$48.1K
Analista Financeiro
$69.7K
Designer Industrial
$84.6K

Engenheiro Mecânico
$77.4K
Gestor de Engenharia de Software
$198K
Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tenneco adalah Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $198,254. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Tenneco adalah $77,385.

