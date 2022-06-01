Diretório de Empresas
STR
STR Salários

O salário da STR varia de $143,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $205,774 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da STR. Última atualização: 10/26/2025

Engenheiro de Software
Median $145K

Investigador Científico

Cientista de Dados
Median $160K
Engenheiro Mecânico
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Gestor de Projecto
$206K
Arquitecto de Soluções
$196K

Cloud Security Architect

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na STR é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $205,774. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na STR é $160,000.

