Stats Perform Salários

O salário da Stats Perform varia de $34,667 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $135,675 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stats Perform. Última atualização: 9/9/2025

Engenheiro de Software
Median $54.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$34.7K
Gestor de Produto
$136K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Stats Perform é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $135,675. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Stats Perform é $54,571.

