Stats Perform Salários

O salário da Stats Perform varia de $34,667 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $135,675 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stats Perform . Última atualização: 9/9/2025